Tragico incidente stradale in Calabria, nello scontro tra due veicoli una persona è deceduta

A causa di un brutto incidente che ha coinvolto due veicoli, un furgone e un’automobile, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 182 “Delle Serre Calabre”, dal chilometro 1,000 al chilometro 2,500, a Vibo Valentia. Il bilancio dell’incidente è di un morto e un ferito. La vittima è un 40enne di Piscopio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.