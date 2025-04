Tragico incidente stradale in Calabria, in uno scontro frontale tra due auto, perde la vita un ragazzo, mentre l’altro conducente è rimasto ferito

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa notte alle ore 1.20 circa su via Fiume Busento SP13 nella zona sud est di Catanzaro per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Alfa Romeo Giulietta ed una Alfa Romeo Mito.

Deceduto il giovane conducente (classe 2005) della Mito, ferito il conducente della Giulietta che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso, previa autorizzazione del magistrato di turno, ad estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale per il recupero delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.