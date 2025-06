Tragico incidente stradale in Calabria, in un terribile impatto perde la vita un giovane centauro di 36 anni

Un grave incidente è avvenuto a Corigliano-Rossano, in contrada Santa Lucia, dove un uomo di 36 anni, Carlo Spataro, ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto. L’impatto è stato molto violento e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il corpo è rimasto sull’asfalto in attesa dell’arrivo del magistrato. La strada è stata chiusa per ore, causando forti disagi al traffico. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e non si esclude nessuna possibilità, neanche un guasto o un errore umano.