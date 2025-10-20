Tragico incidente nel Piacentino, nello scontro con un Tir due persone (un uomo e una donna) muoiono carbonizzate, l’uomo era originario di Taurianova

Un violento impatto e poi le fiamme che hanno avvolto l’automobile dove a bordo c’erano due persone, dopo uno scontro con un mezzo pesante. Un bilancio drammatico, due le vittime, un uomo e una donna, l’uomo era originario di Taurianova, S.G. le sue iniziali ed era un quarantenne.

Il terribile incidente è avvenuto ieri intorno alle 10 lungo l’autostrada A21, tra i caselli di Piacenza ovest e Piacenza sud, in direzione Cremona. Per ricostruire come sia potuto accadere lo scontro, è al lavoro la Polizia Stradale di Alessandria, che ha competenza sulla tratta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante di una Mitsubishi, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo e ha prima sbattuto contro il guardrail di destra, per poi finire contro la parte posteriore del mezzo pesante (che trasportava lastre di vetro), fermo in una piazzola di sosta. L’autotrasportatore, che stava riposando nella cabina, allarmato dal trambusto e dal rumore, è corso immediatamente a capire cosa fosse successo.

L’urto violentissimo ha infatti incendiato l’auto, che in pochi minuti è stata divorata dalle fiamme, e le due persone a bordo (l’uomo alla guida e la donna seduta al posto del passeggero), sono morte e i loro corpi carbonizzati. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, l’auto medica del 118 dell’ospedale di Piacenza e un’ambulanza della Croce Rossa. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

(Foto RaiNews)