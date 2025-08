In memoria di Papasidero Pasquale e di sua moglie Silvia Fiumara .

Con profondo dolore abbiamo appreso in questi giorni dell’ incidente stradale che ha visto coinvolto il nostro compagno di viaggio e di lotta Papasidero Pasquale ,l abbiamo conosciuto durante la manifestazione del 10 maggio a Catanzaro a tutela della salute pubblica e per una sanità equa per tutti .



Pasquale era uno di noi, era con noi, era nella lotta. La sua presenza, il suo impegno sincero hanno rappresentato un esempio concreto di cittadinanza attiva. Insieme a lui, in questo tragico incidente, ha perso la vita anche sua moglie , rendendo ancor più straziante questo momento.

Ci stringiamo con affetto e commozione al dolore della famiglia e degli amici più cari. Porteremo sempre con noi il ricordo del suo entusiasmo e della sua voglia di partecipare e credere che una sanità migliore può esistere se si lotta insieme.

Grazie di cuore, Pasquale,per esserci stato accanto. Continueremo la nostra battaglia anche nel tuo nome, certi che il tuo esempio non andrà perduto.

Il Comitato a Tutela della Salute -Polistena lo ricorda con affetto