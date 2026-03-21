Tragedia sfiorata sulla SS18 “Scilla-Bagnara”, nuovi distacco di massi. VIDEO

Ancora paura sulla Statale 18: un nuovo distacco di massi ciclopici dal costone roccioso ha invaso la carreggiata nel tratto tra Scilla e Bagnara. Le immagini documentate sul posto da Graziano Tomarchio mostrano uno scenario inquietante che, solo per pura fatalità, non ha coinvolto veicoli in transito.

La fragilità della Costa Viola torna a far discutere: i residenti e gli automobilisti sono stanchi di affidarsi alla fortuna. La richiesta che si leva dal territorio è unanime: stop ai tamponamenti d’emergenza. È necessario interdire il transito per effettuare verifiche geologiche approfondite e interventi strutturali definitivi, prima che l’ennesima frana si trasformi in una tragedia annunciata.

La sicurezza stradale non può più attendere: serve un piano straordinario per mettere in sicurezza una delle arterie più belle, ma oggi più pericolose, della Calabria.

IL SERVIZIO DI GRAZIANO TOMARCHIO