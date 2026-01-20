Tragedia sfiorata nel Reggino, grosso masso caduto da una scogliera ha schiacciato un’automobile, ferito il conducente

Una persona è rimasta ferita a Bianco, nel Reggino, a causa della caduta di un masso che ha schiacciato una Lancia Ypsilon. Il fatto si è verificato sulla strada statale 106 ionica, nei pressi della Scogliera di Bianco. Dalle prime notizie, solo contusioni per il conducente del mezzo, ma nulla di grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale dell’Anas. La circolazione, chiusa su entrambe le carreggiate in un primo momento, è ripresa a senso unico alternato. La costa ionica calabrese è investita da ieri da una forte ondata di maltempo.