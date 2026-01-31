Tragedia nell’Arma dei Carabinieri, un militare di 39 anni si toglie la vita a Lamezia

Tragedia a Lamezia Terme dove un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri si sarebbe tolto la vita, M.B. le sue iniziali, di 39 anni in servizio nel Reggino, ma residente a Sambiase. Il corpo è stato ritrovato nella sua auto, una Fiat Punto grigia, lungo via delle Terme nel quartiere Sambiase. Sul posto sono presenti i Carabinieri del comando di Lamezia oltre agli agenti del Commissariato lametino per effettuare i rilievi e approfondire le indagini.