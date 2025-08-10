Tragedia nella Locride, muore a 41 anni annegato, indagini in corso

Il cordoglio del sindaco Domenico Mantegna e sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Una tragedia si è consumata questa mattina di mare, dove un uomo di 41 anni a Bovalino, precisamente in località Malachia, è morto annegato. La notizia ha avuto tanto clamore ed ha richiamato immediatamente l’attenzione delle autorità, seppur la dinamica esatta sia ancora al vaglio degli inquirenti, le prime ipotesi indicano che l’uomo possa aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. Dalle ultime notizie si è saputo che si tratta di Antonio Oliva di Benestare.

Indagini in corso

Sul luogo del dramma sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza l’accaduto. La salma è stata recuperata e sono in corso le procedure per accertare le cause del decesso. Le indagini sono ancora in una fase preliminare e la situazione è in costante aggiornamento.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Mantegna

“Questa mattina la nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza per la morte del giovane Antonio, lasciandoci senza parole e con il cuore colmo di sgomento.

Di fronte a una perdita così prematura, ogni parola sembra insufficiente. La vita non ci prepara mai a simili ferite, e il dolore che oggi colpisce la sua famiglia è anche il dolore di tutta Benestare.

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e, ne sono certo, di ogni cittadino, esprimo il più sincero e affettuoso abbraccio ai familiari, con la speranza che possano sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questo momento così duro.

Riposa in pace, caro Antonio. Il tuo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ti ha voluto bene.

(Verrà inoltre proclamato lutto cittadino nella giornata dei funerali).

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna

