Tragedia in Calabria, un’auto finisce contro un muro, muore una donna di 53 anni

Una donna di 53 anni (Rosalba Fiorentino), è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Montepaone, centro alle porte di Catanzaro. Per causa in corso di accertamento, l’auto condotta dalla donna è finita fuori strada, impattando violentemente contro un muro. La cinquantatreenne è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.