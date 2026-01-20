Tragedia in Calabria, una bimba di due anni muore soffocata da un wurstel. Una comunità sotto shock

Una immane tragedia, a tratti devastante che colpisce un’intera Regione e prima ancora la comunità di Vibo Valentia. Una bambina di soli due anni e mezzo è morta dopo aver ingerito un wurstel, almeno queste sono le prime indiscrezioni. La povera piccola è giunta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Jazzolino in condizioni disperate e già in arresto cardiorespiratorio.

Dal suo arrivo all’ospedale è iniziata una vera e propria lotta senza risparmio di energie di medici e infermieri della Rianimazione, dove hanno messo in atto ogni tentativo di salvarle la vita, ma il cuore della bambina ha smesso di battere.

Non si esclude che la Procura possa aprire un’inchiesta e disporre l’autopsia, per ora non trapela nulla se non lo sgomento e l’immenso dolore di una piccola di due anni e mezzo strappata alla vita in modo inconcepibile ed assurdo.

La notizia della devastante morte della piccola si è diffusa rapidamente nei corridoi del Pronto soccorso, generando sgomento e incredulità, ma soprattutto scene di disperazione dei familiari distrutti dal dolore perché ci vuole forza e tanto coraggio ad accettare una perdita così improvvisa e inconcepibile, così come sono stati profondamente colpiti dal dolore i sanitari che hanno fatto di tutto per strapparla alla morte.