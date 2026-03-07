Tragedia in Calabria sulla strada. Scontro tra due auto, un morto e un ferito grave. Dettagli e Foto

Un uomo (F. A., 1969) ha perso la vita stasera in un incidente avvenuto sulla statale 107, nel comune di Casali del Manco (Cosenza). Due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell’urto è morto il conducente della Swift. L’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato nell’ospedale di San Giovanni in Fiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza.

La Statale 107 è attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sono intervenuti anche personale Anas, carabinieri, ambulanze e sanitari del servizio di emergenza 118. (Ansa)