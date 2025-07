Tragedia in Calabria, muore un operaio di 33 anni, lascia la moglie e un figlio

Tragedia a Praia a Mare dove un operaio 33enne, A.M., è morto ieri pomeriggio, mentre stava svolgendo alcuni lavori in un’attività. Da quanto si apprende il ragazzo si è sentito male mentre era all’opera in un cantiere di Fiuzzi, così ha deciso di recarsi da solo al Pronto Soccorso della Città dell’Isola. Giunto qui si è accasciato al suolo e non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Praia a Mare. Lascia la moglie e un figlio.