Tragedia in Calabria. Muore un neonato durante il parto, i genitori hanno sporto denuncia

Tragedia all’ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro nel Tirreno Cosentino, dove una neonata è morta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia per cause in fase di accertamento. Una notizia straziante che ha scosso i genitori, una giovane coppia di Fiumefreddo Bruzio. Sembra che il problema sia stato cardiaco, ma è ancora tutto da verificare.

Sul posto, nella mattinata di oggi, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Paola, agli ordini del capitano Marco Pedullà, che hanno acquisito la cartella clinica. La giovane madre in attesa, durante la gravidanza, è stata seguita da un ginecologo privato del territorio e aveva già segnalato problemi nei giorni scorsi.