Tragedia a Reggio Calabria, una bambina di 7 anni precipita dal balcone, è in condizioni gravi
Ago 21, 2025 - redazione
Momenti di paura questa sera a Reggio Calabria, nella zona dello stadio, dove una bambina di 7 anni è precipitata dal balcone.
Secondo le prime informazioni raccolte, la piccola avrebbe riportato ferite molto gravi. Subito soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al Gomdi Reggio Calabria, dove si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. La piccola ha riportato gravissime lesioni al cranio e ad un polmone.