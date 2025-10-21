Tragedia a Gioia Tauro morte gemellino, il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Cittanova

“Apprendiamo con sgomento della straziante perdita che ha colpito la famiglia di Daniele Zito,persona dalle qualità umane e professionali straordinarie, amico del nostro paese e da anni operante nel tessuto lavorativo locale in modo positivo. La scomparsa del figlio, a causa di un evento tragico, colpisce al cuore l’intera comunità di Cittanova”. E’ quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico nella mattinata odierna. “A nome mio, dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio comunale e della Comunità cittanovese – ha proseguito il Primo Cittadino – esprimo il cordoglio sincero a Daniele e ai suoi cari, ribadendo loro i sentimenti di vicinanza e solidarietà. Nelle prossime ore porteremo l’abbraccio dell’intera Cittanova a Daniele, affinché senta forte la presenza di tante persone che nutrono nei suoi riguardi stima e grandissimo affetto”.

