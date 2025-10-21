Tragedia a Gioia Tauro, il Garante Marziale, “Una ferita profonda per l’intera comunità. Massima vicinanza alla famiglia colpita”

“Il tragico evento che si è consumato a Gioia Tauro, con la perdita della vita di un bambino e il ferimento di altri componenti della stessa famiglia, rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità calabrese. Di fronte a un dolore tanto grande, si resta attoniti. Non esistono parole capaci di lenire una simile sofferenza, ma il silenzio partecipe e la vicinanza umana e istituzionale sono doverosi”: lo dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, esprimendo il più profondo cordoglio per la tragedia che ha coinvolto una giovane famiglia in circostanze di estrema drammaticità.

“Il pensiero – continua il Garante – va innanzitutto al bambino che ha perso la vita in modo così prematuro e doloroso. Ma anche ai familiari rimasti coinvolti, ai quali va tutta la mia partecipazione e un sincero augurio di forza per affrontare un momento che segnerà per sempre le loro esistenze. La dimensione di questo dolore va oltre ogni comprensione e chiama ciascuno di noi, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni, a un atteggiamento di rispetto profondo”

“Quando viene spezzata una giovane vita – prosegue Marziale – è l’intera società a dover fermarsi, riflettere, stringersi attorno a chi resta e soffre. Il lutto di una famiglia diventa, inevitabilmente, anche il lutto di una comunità intera, che oggi è chiamata a farsi carico, in punta di piedi, di questo dolore immenso”.

“Come Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria – conclude – intendo unirmi al cordoglio più autentico e sentito, e far pervenire alla famiglia colpita l’abbraccio e la vicinanza di tutta l’istituzione. A volte il silenzio è l’unico linguaggio possibile di fronte alla tragedia: che questo silenzio sia colmo di rispetto, solidarietà e presenza umana”.