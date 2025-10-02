Toscano (Dsp) replica a Baldino (M5s): “Colpa dei 5 stelle se la gente non va a votare. Per la poltrona sono stati con tutti e a Draghi hanno baciato le pantofole”

«La deputata Vittoria Baldino ha scoperto l’acqua calda, nel dire che la sanità calabrese è terreno di affari e clientele. Queste ovvietà sarebbero incommentabili, ma le ricordo che il Movimento 5 Stelle non può parlare di opposizione perché ha espulso i parlamentari che la facevano come se avessero avuto la peste e ha invece mantenuto tanti che un solo obiettivo: la poltrona a tutti i costi». Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana Popolare, replica così alle accuse della deputata M5S. «I 5 Stelle – continua Toscano – hanno fatto il giro delle sette chiese del potere: prima con la Lega, poi con il Pd, infine in ginocchio da Mario Draghi, al quale hanno baciato le pantofole inventandosi la supercazzola del ministero della Transizione ecologica. Se non bastasse, hanno votato l’invio delle armi in Ucraina e oggi, con disinvoltura circense, si riscoprono pacifisti della domenica. Avevano giurato che non avrebbero mai stretto la mano al Pd e adesso ci camminano a braccetto per fame di potere. Tutto questo è accaduto mentre bruciavano, in pochi anni, il patrimonio di voti raccolto nel 2018. È colpa loro se i cittadini non credono più nella politica e se l’astensionismo ha toccato livelli mai visti». «Il cabaret della Baldino è fenomenale. Si atteggia a paladina e – spiega Toscano – dimentica che i 5 Stelle, con la benedizione di Tridico, hanno candidato nella lista dello stesso Tridico la regina della sanità privata, Filomena Greco. Qui siamo al record mondiale di faccia tosta». «Se c’è qualcuno che ha fatto perdere credibilità alla parola “cambiamento” sono proprio i 5 Stelle. A loro non resta che l’arma dell’insulto gratuito verso chi, come noi, si batte – conclude Toscano – per sconfiggere tutti gli schemi del sistema, di cui loro sono parte integrante