Torna “Stealth Wealth – Ricchezze nascoste tra strade in salita”

MILANO (ITALPRESS) – Il 22 maggio Radioimmaginaria ed Istituto Ganassini – che grazie al suo programma di Corporate Social Responsibility sostiene e finanzia progetti ed iniziative improntate alla tutela dell’ambiente, delle persone e delle comunità – presentano la terza edizione di “Stealth Wealth – Ricchezze nascoste tra strade in salita”, un evento trasmesso in diretta dalle ore 11 alle ore 16 su Radioimmaginaria.

Durante l’evento, che ha come obiettivo quello di ispirare il pubblico presente e in ascolto raccontando storie di personaggi che hanno raggiunto il successo o realizzato i propri sogni intraprendendo “strade in salita”, scegliendo quindi percorsi meno agevoli o poco convenzionali, interverranno in qualità di ospiti: Daniele Mencarelli, poeta e scrittore. E’ autore del romanzo “Tutto chiede salvezza” (da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix) e de “La casa degli sguardi”, romanzo autobiografico in cui racconta senza filtri uno dei periodi più bui e al tempo stesso di maggiore rinascita della sua vita. Il 10 aprile è uscito nelle sale l’omonimo film diretto da Luca Zingaretti; Claudio Canavese, consulente di sicurezza digitale attivo da sempre come mediatore in casi di cyberbullismo e bullismo e noto per aver fondato lo Zanshin Tech, la prima arte marziale digitale al mondo. Si tratta di una disciplina che combina i principi delle arti marziali tradizionali con tecniche di difesa digitale, nata per insegnare a prevenire e gestire minacce come il cyberbullismo, il furto d’identità e le truffe online; Matilde Montanari, giovane artista di Forlì, a 17 anni ha aperto l’associazione “Big Fun No Trip” per organizzare nella sua città feste senza alcol. Nel giro di pochi anni i partecipanti alle feste sono passati da un centinaio a più di un migliaio, dando la possibilità ad adolescenti under18 di vivere l’esperienza della discoteca in maniera protetta e sana; Dario Franchi, giovane cicloviaggiatore toscano, a 22 anni ha percorso 13.500 km in bicicletta da Dakar a Città del Capo. Partito nel 2022 da Firenze insieme ad un amico con l’obiettivo di diventare i più giovani cicloviaggiatori ad aver attraversato il continente africano, Dario era stato costretto a rinunciare alla missione a causa della guerra scoppiata in Guinea.

Determinato a realizzare il suo sogno, è ripartito nel 2024, da solo, per riprendere il viaggio da dove si era interrotto.

E’ possibile seguire l’evento collegandosi sul sito di Radioimmaginaria: radioimmaginaria.it

– news in collaborazione con Radioimmaginaria –

– foto ufficio stampa Radioimmaginaria –

(ITALPRESS).