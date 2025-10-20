Torna l’ora solare, orologi indietro di un’ora tra Sabato 25 Ottobre e Domenica 26 Ottobre 2025
Ott 20, 2025 - redazione
Nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 ottobre, alle 03:00 ora locale in Italia scatterà il ritorno all’ora solare.
Bisognerà spostare le lancette indietro di un’ora, riportandole alle 02:00 e questo comporterà un’ora di sonno in più e un mattino più luminoso, ma serate che caleranno più rapidamente.
i dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer, se collegati a Internet, si aggiornano automaticamente tramite la sincronizzazione oraria di rete, mentre orologi analogici o meccanici oppure sveglie senza connessione devono essere regolati manualmente.
Questo periodo invernale durerà esattamente cinque mesi. Il ritorno all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, quando alle 2 del mattino si dovranno spostare le lancette direttamente alle 03:00, con il ritorno di giornate più luminose.