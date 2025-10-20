Torna l’ora solare, orologi indietro di un’ora tra Sabato 25 Ottobre e Domenica 26 Ottobre 2025

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, e del distaccamento di Sellia Marina sono intervenute questa mattina, intorno alle ore 7:00, in Viale Emilia – zona sud della città, nei pressi del Centro Commerciale – a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture: una Fiat Panda, una Citroën […]