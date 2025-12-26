Tommaso Costa assumerà l’incarico di RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL SIDERNO 1911

L’ex tecnico biancoazzurro ha all’attivo nel suo palmares, 3 promozioni ed una supercoppa provinciale.

Da due anni assieme all’ex capitato Mario Fuda, guidano la Scuola Calcio Academy Siderno affiliata da poco al SSC Bari Calcio.

Le prime parole del mister:

“Non potevo tirarmi indietro in questa situazione, ci siamo già messi all’opera per rafforzare una Rosa che: nonostante sia composta da giovanissimi di buon potenziale è risultata troppo acerba per questa categoria, nei prossimi giorni il mercato in entrata, sarà fondamentale per disputare quanto meno un girone di ritorno dignitoso, non è accettabile continuare con questi risultati, anche se, c’è da sottolineare che si sta lavorando per il prossimo anno (qualsiasi categoria si andrà a disputare) questa squadra avrà uno stadio suo e non solo”.