Tolleranza zero sugli abusi edilizi in Calabria. Due interventi lampo per proteggere il paesaggio, sanzioni per 20 mila euro

Nei primi giorni di questo 2026 si conferma l’impegno costante e determinato del Comando Provinciale di Catanzaro nella difesa del paesaggio e nella repressione dei reati ambientali.

Due gli episodi di abusi edilizi scoperti. Il primo a Nocera Terinese, dove i Carabinieri del locale Nucleo Forestale hanno individuato lavori edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione in una zona sottoposta a rigido vincolo paesaggistico. Ed infatti, due persone sono state denunciate per aver avviato interventi che stavano già compromettendo un contesto ambientale di pregio. Un’azione tempestiva che ha bloccato sul nascere ulteriori danni, ribadendo che il territorio non è terra di conquista.

A Carlopoli, invece, i Carabinieri Forestali di Serrastretta hanno sospeso i lavori un’impresa edile impegnata in opere non autorizzate su un terreno privato. Per l’azienda è arrivata una sanzione da 20.000 euro. Un segnale netto verso chi ignora le regole e mette a rischio il patrimonio ambientale.

Le due operazioni confermano la presenza costante dei Carabinieri sul territorio e la volontà di intervenire con decisione contro ogni forma di abusivismo, perché la tutela dell’ambiente non ammette scorciatoie.