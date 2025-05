Tirocinanti di inclusione sociale, Succurro (Anci Calabria): “Al governo chiediamo risorse aggiuntive per dare una prospettiva a questi lavoratori”

Si è concluso nella sede della Giunta regionale della Calabria il tavolo sul futuro dei Tirocinanti di inclusione sociale.

All’incontro ha preso parte anche la Presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che ha ribadito l’urgenza di una soluzione strutturale per questi lavoratori, chiedendo un impegno diretto del governo nazionale.

«La strada da percorrere – ha affermato Succurro – è quella di richiedere allo Stato ulteriori risorse, come è avvenuto per gli Lsu-Lpu, così da garantire la storicizzazione delle somme o, in alternativa, un finanziamento congruo che consenta agli enti utilizzatori di programmare stabilizzazioni con un respiro ampio e concreto. È una battaglia di dignità, che riguarda centinaia di persone impegnate da anni in servizi essenziali per i nostri territori».

Succurro ha ringraziato l’Assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, «per l’attenzione costante dimostrata verso questi lavoratori», e ha espresso apprezzamento per l’impegno del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, «che su questo tema ha sempre mostrato grande sensibilità e disponibilità all’ascolto».

Al tavolo hanno partecipato anche il Presidente della Provincia di Catanzaro e dell’UPI Calabria, Mario Amedeo Mormile, le rappresentanze sindacali e numerosi Sindaci calabresi, segno dell’ampia attenzione delle diverse istituzioni.

«Come Anci Calabria – ha concluso la Presidente Succurro – continueremo a farci portavoce delle istanze dei Comuni e a sostenere con forza ogni iniziativa utile a garantire tutele e prospettive ai Tirocinanti di inclusione sociale, il cui apporto quotidiano è indispensabile per il funzionamento della macchina amministrativa locale».