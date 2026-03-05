Testate le capacità operative e le procedure di ritrovamento e recupero dispersi sul lago Arvo
Mar 05, 2026 - redazione
In data 23 febbraio 2026 nel comprensorio del comune di Lorica (CS) si è svolta la prima esercitazione congiunta del 2026 tra la Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Cosenza e il Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.
L’attività addestrativa pianificata congiuntamente dal Comando Provinciale di Cosenza e dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia ha voluto simulare, in particolare, la ricerca di una persona dispersa nell’area boschiva del “Parco Nazionale della Sila” nei pressi del lago Arvo da parte dei militari del Soccorso Alpino, anche con il supporto di un cane da ricerca, le cui tracce conducevano sino alle sponde del lago, facendo presumere la possibile scomparsa del soggetto nel lago stesso.
L’esercitazione, finalizzata a testare la reattività dell’intervento del Nucleo Sommozzatori anche in ambiente montano, nonché