Terza edizione Premio “Girolamo Tripodi” il 14 marzo a Reggio Calabria

Nella ricorrenza dell’8° anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, si svolgerà la TERZA edizione del PREMIO GIROLAMO TRIPODI.

L’evento si terrà a Reggio Calabria SABATO 14 MARZO 2026 alle ore 17 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova.

L’idea forza di questo riconoscimento è pienamente radicata nelle ragioni costitutive della Fondazione Girolamo Tripodi, che ha il proprio motore nello Statuto fondativo.

Girolamo Tripodi ha amato profondamente la Calabria e nel corso della sua vita si è sempre speso per il riscatto e la crescita della sua terra.

In questo senso, la storia di Girolamo Tripodi rappresenta la carta d’identità del Premio a lui intitolato che ha come obiettivo fondamentale quello di valorizzare e promuovere le migliori risorse ed energie che la Calabria è in grado di esprimere, in tutti i campi delle arti, della scienza, del sapere, della cultura, della giustizia, del giornalismo, della solidarietà, dello sport, ecc. e che talvolta sono più apprezzate fuori dalla Calabria che dentro la nostra regione.

Sono tantissime le personalità calabresi che hanno dato e danno lustro ed onore alla nostra terra, molto spesso fuori dalla nostra regione, poiché purtroppo la piaga dell’emigrazione è uno dei mali di cui soffriamo da lungo tempo.

Con il Premio vogliamo fare emergere queste eminenti figure che rappresentano il meglio della Calabria, trasmettendo, attraverso il loro operato, un’immagine seria, credibile e positiva di una regione che troppo spesso è stata rappresentata solo nei suoi aspetti più deleteri di degrado, di squilibrio e di arretratezza.

Siamo consapevoli che sono tanti e gravi i problemi che attanagliano la regione, dalla presenza opprimente e dannosa della ’ndrangheta all’arretratezza generale che colpisce il futuro delle giovani generazioni, ma proprio per questo siamo convinti che una stagione di cambiamento della Calabria non possa prescindere dalla promozione delle storie di qualità e di valore che riguardano tante e tanti calabresi, a dimostrazione che un’altra Calabria è possibile. Dipende dall’impegno di ciascuno e di tutti.

La Fondazione Girolamo Tripodi con questo Premio e con queste motivazioni lancia un messaggio forte alle istituzioni locali e nazionali perché facciano di più e meglio per costruire un futuro diverso per questa terra.

La scelta non è stata né semplice né facile, poiché sono tantissime le figure calabresi meritevoli di un tale riconoscimento.

Per il 2026 la Fondazione ha deciso di assegnare il PREMIO alle seguenti personalità:

PIETRO GAETA – Premio Girolamo Tripodi per la Giustizia 2026

FILIPPO VELTRI – Premio Girolamo Tripodi per il Giornalismo 2026

TERESA MARAFIOTI – Premio Girolamo Tripodi per la Medicina 2026

PAOLO CAMPOLO – Premio Girolamo Tripodi per la Solidarietà 2026

ANNA BARBARO – Premio Girolamo Tripodi per lo Sport 2026

Le motivazioni delle scelte sono illustrate in apposite schede riassuntive, redatte dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Cama, di cui sarà data lettura nel corso della cerimonia di premiazione.

Il premio che sarà consegnato è costituito da un albero d’ulivo, quale rappresentazione naturale della Piana di Gioia Tauro ed espressione autentica dell’identità calabrese che insieme alla colomba della pace, raffigurano i simboli di un intreccio di valori fondamentali e indissolubili, incarnazione genuina degli ideali di giustizia, uguaglianza, solidarietà, legalità, pace, di cui Girolamo Tripodi è stato portatore coerente, appassionato e combattivo.

L’opera d’arte è stata realizzata dal maestro Nicola Tripodi, eccellenza artistica del nostro territorio.

L’evento sarà arricchito dagli intermezzi musicali a cura dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta” diretta dal maestro Alessandro Monorchio e dalla lettura di brandi dedicati da parte di Cinzia Messina e di Daniela Scuncia.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.