Terribile incidente stradale in Calabria, furgone con 9 persone si scontra con un’automobile, 3 i feriti, mentre l’uomo sull’autovettura è stato estratto dalle lamiere. FOTO

Questa mattina alle ore 9 circa , i vigili del fuoco del Comando VV.F. di Crotone, sono intervenuti su un incidente stradale avvenuto sulla s.s. 106 al km 5. Strada Chiusa in entrambi i sensi durate le operazioni.

Mezzi coinvolti 2, un furgone di 9 posti e un’autovettura.

Il furgone portava 9 persone di nazionalità straniera, tra questi 3 feriti trasportati in tre ambulanze accorse oltre ad un elisoccorso giunto sul posto, anche il conducente dell’autovettura , un uomo anziano del posto, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco è stato affidato ai sanitari del servizio d’emergenza presenti sul posto.

Durate tutte le operazioni dei vigili del fuoco la strada è stata interdetta e controllata dalla Polizia Stradale.