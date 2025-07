Terribile incendio in alcuni appezzamenti di terreno a Cittanova confinanti con la pedemontana. VIDEO

Terribile incendio in alcuni appezzamenti di terreno a Cittanova confinanti con la pedemontana.

A domare le fiamme i volontari della Protezione Civile Cittanovese e gli operai del Comune di cittanova, prontamente giunti sul posto con un’auto botte. Qualche ora di ritardo e il danno sarebbe stato ingente. La problematica degli incendi, rende particolarmente importante la necessità di dover pianificare per tempo uomini e mezzi per tentare di ostacolare potenziali disastri in una stagione estiva che sembra essere particolarmente rovente.