Terranova Sappo Minulio diventa “Città Cardioprotetta”, oltre 40 cittadini presenti alcorso di formazione BLSD
Nov 13, 2025 - redazione
Si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Terranova Sappo Minulio il corso di
formazione, da parte degli operatori del dipartimento di formazione dell’ASP di Reggio Calabria,
BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dal Lions Club Polistena Brutium in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio.
L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 40 cittadini del comprensorio, rappresenta un
momento di grande crescita per l’intera comunità, proseguendo il percorso di sensibilizzazione
e prevenzione avviato nei mesi scorsi.
Il corso segue la donazione di un defibrillatore pubblico (DAE), avvenuta lo scorso 28 settembre
da parte del Lions Club Polistena Brutium, e sancisce ufficialmente per Terranova Sappo
Minulio la denominazione di “Città Cardioprotetta”.
Durante la giornata formativa, gli operatori dell’ASP di Reggio Calabria hanno illustrato le
manovre salvavita di base e l’utilizzo corretto del defibrillatore, permettendo ai partecipanti di
acquisire competenze certificate BLSD, indispensabili per intervenire tempestivamente in caso
di arresto cardiaco.
Il Sindaco di Terranova Sappo Minulio, Avv. Ettore Tigani, ha espresso la propria soddisfazione:
“Grazie al supporto del Lions Club Polistena Brutium e alla disponibilità dell’ASP, oggi la nostra
comunità è più consapevole, preparata e sicura. Questa è una dimostrazione concreta di
collaborazione virtuosa tra istituzioni, associazioni e cittadini in base al principio di
sussidiarietà orizzontale previsto dalla nostra costituzione.
Il Lions Club Polistena Brutium, rappresentato per l’occasione dal Segretario di Club Dott.ssa
Arianna Messineo ha sottolineato:
“Il nostro impegno come Lions è da sempre orientato alla tutela della salute e al servizio della
comunità. Con questo progetto, Terranova Sappo Minulio diventa un esempio di solidarietà e
prevenzione attiva.”
Il Lions Club Polistena Brutium continuerà a promuovere, in sinergia con le istituzioni locali e
sanitarie, iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla salute pubblica, nell’ambito del
programma “Città Cardioprotette”, che mira a diffondere in tutto il territorio una cultura della
prevenzione e della sicurezza cardiaca.