Terranova Sappo Minulio diventa “Città Cardioprotetta”, oltre 40 cittadini presenti alcorso di formazione BLSD

Si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Terranova Sappo Minulio il corso di

formazione, da parte degli operatori del dipartimento di formazione dell’ASP di Reggio Calabria,

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dal Lions Club Polistena Brutium in

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 40 cittadini del comprensorio, rappresenta un

momento di grande crescita per l’intera comunità, proseguendo il percorso di sensibilizzazione

e prevenzione avviato nei mesi scorsi.



Il corso segue la donazione di un defibrillatore pubblico (DAE), avvenuta lo scorso 28 settembre

da parte del Lions Club Polistena Brutium, e sancisce ufficialmente per Terranova Sappo

Minulio la denominazione di “Città Cardioprotetta”.

Durante la giornata formativa, gli operatori dell’ASP di Reggio Calabria hanno illustrato le

manovre salvavita di base e l’utilizzo corretto del defibrillatore, permettendo ai partecipanti di

acquisire competenze certificate BLSD, indispensabili per intervenire tempestivamente in caso

di arresto cardiaco.

Il Sindaco di Terranova Sappo Minulio, Avv. Ettore Tigani, ha espresso la propria soddisfazione:

“Grazie al supporto del Lions Club Polistena Brutium e alla disponibilità dell’ASP, oggi la nostra

comunità è più consapevole, preparata e sicura. Questa è una dimostrazione concreta di

collaborazione virtuosa tra istituzioni, associazioni e cittadini in base al principio di

sussidiarietà orizzontale previsto dalla nostra costituzione.

Il Lions Club Polistena Brutium, rappresentato per l’occasione dal Segretario di Club Dott.ssa

Arianna Messineo ha sottolineato:

“Il nostro impegno come Lions è da sempre orientato alla tutela della salute e al servizio della

comunità. Con questo progetto, Terranova Sappo Minulio diventa un esempio di solidarietà e

prevenzione attiva.”



Il Lions Club Polistena Brutium continuerà a promuovere, in sinergia con le istituzioni locali e

sanitarie, iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla salute pubblica, nell’ambito del

programma “Città Cardioprotette”, che mira a diffondere in tutto il territorio una cultura della

prevenzione e della sicurezza cardiaca.