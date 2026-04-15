Terranova S.M., il 25 aprile è per il bene comune: La Pro Loco in campo per la “Giornata Ecologica”

Il prossimo 25 aprile, la Pro Loco Terranova, guidata dal presidente Franco Corrone, organizza una “Giornata Ecologica” per il decoro delle aree verdi e delle piazze del paese. Un gesto concreto di cittadinanza attiva, che sceglie la strada dei fatti — un paio di forbici da potatura e tanta buona volontà — per rendere più accoglienti gli spazi condivisi della comunità.

A partire dalle ore 07:00, i volontari interverranno su piazze Monsignor Barreca, XXIV Maggio e Scopelliti, l’area dell’Anfiteatro e gli spazi verdi di via P. Vincenzo Idà, via Frati Celestini e via delle Azalee, con sfalcio dell’erba e sistemazione delle aiuole.

L’iniziativa — patrocinata dall’Amministrazione Comunale, sensibile alla tutela dell’ambiente e al decoro del territorio — si inserisce nel solco della sussidiarietà orizzontale sancita dalla Costituzione: un modello in cui associazionismo e istituzioni camminano insieme per il bene della comunità. La Pro Loco dimostra ancora una volta che il cambiamento vero parte dal basso.