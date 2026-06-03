Tentato femminicidio in Calabria, arrestato un 30enne, ragazza ricoverata con numerose ferite da taglio sul capo e sulla schiena

Un presunto femminicidio è stato evitato grazie all’intervento dei carabinieri la scorsa notte, dove il Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari, allertati da una richiesta d’aiuto alla Centrale Operativa, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso, a seguito del ricovero di una ragazza con numerose ferite da taglio sul capo e sulla schiena.

Dopo aver constatato le gravi condizioni di salute della giovane, i militari dell’Arma hanno avviato immediate investigazioni: attraverso le escussioni testimoniali e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, si è potuta ricostruire la drammatica dinamica dei fatti.

L’indagato, conoscente della vittima, avrebbe più volte tentato di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i rifiuti della ragazza. Tuttavia, nonostante tali rifiuti, l’uomo ha comunque deciso la scorsa notte di aspettarla al suo rientro a casa. Lei, accortasi dell’uomo, ha tentato invano di dissuaderlo, ma lui – dopo averle strappato di mano il cellulare – l’ha colpita ripetutamente con un coltello al volto e sulla schiena, tentando addirittura di strangolarla. La ragazza è riuscita a salvarsi solo grazie al provvidenziale arrivo di un amico della vittima, costringendo il ragazzo alla fuga.

I militari hanno rintracciato il fermato presso la sua residenza, rinvenendo e sequestrando contestualmente due coltelli, gli abiti e il veicolo utilizzato, tutti con verosimili tracce ematiche.

L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per tentato femminicidio, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l’odierno indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e che la misura precautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.