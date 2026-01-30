Tentata rapina a Corigliano-Rossano. NSC Calabria rivolge un plauso ai carabinieri e sollecita rinforzi strutturali
Gen 30, 2026 - redazione
Antonio Noè, commissario straordinario del Nuovo Sindacato Carabinieri Calabria, esprime vivo apprezzamento alla Stazione di Corigliano Scalo e alla Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, per la rapida individuazione del presunto responsabile della tentata rapina ai danni del proprietario di un noto bar di Schiavonea, in provincia di Cosenza.
L’operazione, coordinata dal Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi, testimonia l’elevata professionalità e lo spirito di sacrificio dei militari operanti.
Tuttavia, NSC ribadisce che la sicurezza dei cittadini non può reggersi esclusivamente sull’abnegazione dei singoli, costretti a operare con organici ridotti e carichi di lavoro insostenibili.
“È inaccettabile che il territorio di Corigliano – Rossano – osserva Antonio Noè – sia ancora gravato da carenze strutturali che obbligano il personale a sopperire alle mancanze dello Stato con sforzi straordinari”.
“Il Nuovo Sindacato Carabinieri Calabria – aggiunge – esige risposte concrete dalla politica e dai vertici: il Reparto Territoriale deve essere elevato a Gruppo con effetto immediato”.
“Il potenziamento – spiega – è l’unica via per garantire l’afflusso di uomini, mezzi e risorse investigative adeguati alla complessità dell’area”.
“La dignità dei carabinieri e la sicurezza della comunità– conclude Antonio Noè – non sono negoziabili: NSC continuerà a denunciare ogni inerzia istituzionale finché non verranno attuate soluzioni strutturali non più rinviabili”.