Temporanei rallentamenti dei servizi di accettazione presso gli sportelli CUP

La A.S.D. Sporting Polistena è lieta di comunicare l’ingaggio di Lorenzo Infusino, esterno offensivo classe 2001, proveniente dalla Gioiese. Nativo di Gioia Tauro, Lorenzo è cresciuto calcisticamente nei vivai di Gioiese e Vibonese, per poi maturare esperienza e continuità in squadre come Locri, Gallico Catona, Palmese e Cittanova. Un percorso in costante evoluzione che lo […]