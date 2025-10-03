Tavernise (M5S): “Occhiuto regala 300 milioni di fondi regionali al Ponte e lascia i calabresi tra buche e strade killer”

«In Calabria l’auto non è un lusso, ma un bene di prima necessità. Con strade dissestate, collegamenti inesistenti e ambulanze che arrivano dopo ore, chiedere ai cittadini di pagare il bollo auto è immorale. Ha ragione Pasquale Tridico quando propone di sospenderlo fino a 250 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro, e bene ha fatto Giuseppe Conte a rilanciare il tema: finché non ci saranno strade sicure, trasporti efficienti e una sanità in grado di rispondere subito ai bisogni, la Regione non può pretendere tasse, ma solo assumersi le proprie responsabilità».

Così Davide Tavernise, capogruppo M5S in Consiglio regionale, candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali a sostegno di Pasquale Tridico, che aggiunge: «Occhiuto, invece di affrontare il dramma quotidiano della viabilità in Calabria, intende destinare persino 300 milioni di euro di fondi regionali al Ponte sullo Stretto, abbandonando i cittadini a buche, strade pericolose e collegamenti impossibili. Un’opera faraonica che non toglierà neanche una buca dalle nostre strade e non ridurrà di un minuto i tempi di arrivo delle ambulanze. La verità è che la Calabria ha bisogno di investimenti immediati in viabilità, sanità e trasporti locali, non di un cantiere infinito che servirà solo alla propaganda di partito».