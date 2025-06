Tavernise (M5S), “Bonus affitti rifinanziato con fondi europei, attendiamo atti concreti”

«Dopo mesi di sollecitazioni, finalmente una buona notizia per le famiglie calabresi in difficoltà abitativa: l’assessore Caracciolo ci ha assicurato il rifinanziamento del Bonus Affitti attraverso le risorse della programmazione europea 2021–2027. Un impegno importante, che accogliamo positivamente, ma che dovrà tradursi al più presto in atti amministrativi concreti e bandi accessibili. Noi vigileremo».

Lo dichiara Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, commentando le rassicurazioni ricevute dalla Giunta Occhiuto a seguito dell’interrogazione presentata nei giorni scorsi insieme ai consiglieri Domenico Bevacqua (PD) e Antonio Lo Schiavo (Misto).

«L’interruzione dei contributi all’affitto – spiega Tavernise – ha rappresentato una vera e propria emergenza sociale: in moltissimi comuni calabresi sono stati pubblicati bandi nel 2023 e nel 2024, sono state raccolte le domande, stilate le graduatorie, ma alle famiglie non è arrivato nemmeno un euro. Una situazione che abbiamo definito da subito per quella che è: una truffa istituzionale, consumata sulla pelle di chi vive ogni giorno il disagio abitativo».

«Il Governo Meloni – continua – ha scelto di azzerare il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, lasciando migliaia di famiglie italiane senza copertura. La Regione Calabria, invece di intervenire con fondi propri – come ha fatto ad esempio l’Emilia-Romagna – è rimasta in silenzio. Solo dopo le nostre continue denunce e la nostra interrogazione urgente la Giunta ha dato segnali di apertura».

Nell’atto ispettivo, Tavernise ha evidenziato la necessità di un Piano regionale per il diritto alla casa e il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali, per evitare un’ulteriore escalation di sfratti, marginalità ed emigrazione.

«Mi fido delle parole dell’assessore Maria Stefania Caracciolo – conclude Tavernise – ma aspettiamo i fatti. Per questo continuerò a seguire passo dopo passo l’iter promesso, affinché le famiglie calabresi non vengano più prese in giro con bandi vuoti e promesse non mantenute. Ora servono tempi certi, risorse reali e trasparenza assoluta. Le famiglie non possono più aspettare».