Taurianova, va in pensione il superpoliziotto Raffaele La Bella

Da qualche anno dirigeva il commissariato della polizia di Stato di Taurianova

Raffaele La Bella si è sempre occupato nella sua carriera della lotta al crimine organizzato con risultati eccezionali. Insomma un super poliziotto dal volto umano che sapeva distinguere tra persone perbene e non . Una politica indispensabile per avere la fiducia della gente nella lotta alla Ndrangheta. Taurianova, perde sicuramente un punto di riferimento. Siamo convinti che la Questura rimpiazzera, La Bella, in modo adeguato. Al Questore chiediamo anche un rafforzamento dell’organico per contrastare la macro e microcriminalità. Il commissariato di Taurianova, in ogni caso, lavorano valenti poliziotti in grado di continuare l’ottimo lavoro di Raffaele La Bella . Gli auguri della redazione di Approdo per un sereno riposo per una pensione meritata in tutti sensi.