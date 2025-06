Taurianova, Tutto pronto per  Pompieropoli

L’ associazione Prendiamoci per mano… Uniti si Può! Con il patrocinio del comune di Taurianova in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, “è lieta di annunciare l’evento Pompieropoli, che si terrà sabato 28 Giugno 2025 presso Piazza Italia. Questa iniziativa ludico- motoria-educativa consiste nella costruzione di un percorso in miniatura che simula le attività che svolgono i vigili del fuoco ,riproposte a misura di bambino.

Pompieropoli rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare i piccoli partecipanti al rispetto delle regole e all’importanza della prevenzione in un clima divertente e stimolante.

Angela Foti, presidente dell’associazione ” Prendiamoci per mano…Uniti si può! : “Il nostro obiettivo è promuovere l’inclusione anche attraverso queste iniziative, offrendo ai bambini e ragazzi l’opportunità di incontrarsi e condividere spazi , momenti di gioco e di apprendimento, sperimentando anche situazioni in cui ,laddove le barriere esistono,superarle è possibile”.

Per tutti i piccoli partecipanti alla fine verrà consegnato un Diploma da Pompiere.