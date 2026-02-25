Taurianova, tra qualche giorno il dott. Zappone lascia il Centro Salute Mentale, l’Asp invia due giorni alla settimana il dott. Romeo e poi, cosa succederà? VIDEO

Tra qualche giorno il dott. Roberto Zappone lascia il Centro Salute Mentale perché va in pensione, nel frattempo l’Asp di Reggio Calabria invia per due giorni alla settimana il dott. Romeo e poi, cosa succederà? Intanto al CSM continua la protesta dei pazienti per avere una struttura in grado di poterli assistere nella loro delicata condizione patologica. L’Asp di Reggio Calabria e il Dipartimento Salute non sono stati in grado di trovare una soluzione di continuità assistenziale dopo la decisione di pensionamento del dott. Zappone, vero motore operativo al Csm. Da oggi c’è un medico per due giorni alla settimana, mentre dal primo marzo dovrebbero arrivare altri due medici. Intanto la situazione è preoccupante per il delicato ruolo che il Csm svolge nell’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria di fondamentale importanza.