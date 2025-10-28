Taurianova, Siclari Bar tra i protagonisti al Bergarè con la vasta selezioni di torrone artigianale

Si è appena conclusa la IV edizione di Bergarè, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria dedicato al Bergamotto, simbolo di identità, creatività e innovazione. All’esterno, nella suggestiva cornice di Piazza del Castello, ha preso vita il Villaggio Bergarè, animato da aziende reggine della filiera agroalimentare e dell’artigianato, un’ampia area street food, show cooking, che hanno coinvolto il pubblico per tutta la durata dell’evento. Tra i protagonisti di questa edizione, Siclari Pasticceria ha partecipato con grande entusiasmo, portando una selezione dei propri prodotti più rinomati del periodo. Tra questi, il celebre Bacio di Calabria, proposto nelle sue varianti alla gianduia, rum, bergamotto, cocco e pistacchio, e il torrone artigianale, ovviamente quello al Bergamotto, e tutti gli altri gusti (più di 40) nelle versioni croccante e morbido, molto apprezzato dai visitatori. “Sono stati giorni intensi e ricchi di soddisfazioni – commentano da Siclari Pasticceria – Tante persone si sono avvicinate al nostro stand, curiose di scoprire e assaggiare i nostri prodotti. Continuiamo ogni giorno a impegnarci per offrire il meglio e per vedere i nostri clienti soddisfatti, perché è la loro fiducia a darci la forza di crescere e migliorare sempre.”

La partecipazione di Siclari Pasticceria a Bergarè 2025 conferma ancora una volta l’impegno dell’azienda nel valorizzare le eccellenze calabresi e nel diffondere, attraverso l’arte dolciaria, i profumi e i sapori autentici del territorio. L’azienda ringrazia l’associazione di categoria Confartigianato per aver promosso l’iniziativa.