Taurianova si prepara al MotoIncontro Reunion 4.0: Anonymous Bikers chiamano a raccolta gli appassionati

TAURIANOVA – Il rombo dei motori si prepara a invadere le strade di Taurianova: sabato 14 settembre, a partire dalle ore 15:30, in Piazza Italia si terrà il tanto atteso MotoIncontro Reunion 4.0, organizzato dagli Anonymous Bikers con il patrocinio del Comune di Taurianova.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per gli amanti delle due ruote, promette spettacolo, divertimento e adrenalina. Non mancheranno le attività per motociclisti di tutte le età: dalle gare Sound e Special, dove le moto più potenti e personalizzate saranno protagoniste, fino al tradizionale giro in moto verso San Martino – Amato, occasione di condivisione e passione.

Grande novità di questa edizione sarà lo spazio dedicato ai più piccoli con “Piloti per gioco”, un percorso pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, che potranno muovere i primi passi in sella a una moto in piena sicurezza.

Il programma proseguirà in serata con momenti spettacolari e di intrattenimento: alle 20:00 è previsto il Sexy Bike Wash, seguito alle 20:30 dallo show delle Fiamme in moto, fino all’estrazione dei premi delle ore 21:00. A fare da colonna sonora all’intera giornata sarà il DJ set di Nello Topa, che accompagnerà con musica e intrattenimento ogni fase della manifestazione.

Gli Anonymous Bikers invitano dunque tutti, motociclisti e non, a partecipare a questa grande festa della passione su due ruote. L’appuntamento è per Domenica 14 settembre in Piazza Italia, per vivere insieme una giornata all’insegna dei motori, dell’amicizia e del divertimento.