Taurianova, sentenza Cassazione operazione Ercole. Ecco i particolari

Operazione Ercole, sentenza della Corte di Cassazione

I carabinieri di Taurianova, nel 2020 avevano messo fine ad un ingente traffico di anabolizzanti con l’esecuzione di misure cautelari anche a Catania e Firenze ed il sequestro preventivo di beni mobili e immobili disposte dal Tribunale di Palmi si richiesta della locale Procura della Repubblica.

Una attività di indagine condotta dai militari, che aveva preso avvio a seguito del decesso di un giovane sportivo, aveva svelato l’esistenza di una rete di soggetti che operavano all’interno di palestre nel settore delfitness e del body building che avevano disponibilità di anabolizzanti adaltri medicinali vietati.

Le sentenza del Tribunale di Palmi e poi quella della Corte di Appello di Reggio Calabria aveva dichiarato l’estraneità di Carmelo Gullì e RobertoFazzari rispetto al grave fatto del decesso del giovane ma li aveva condannati, assieme a Roberto Pepe e Giuseppe Foti, per altri reati legati all’attività nel settore del body building.

La Corte di Cassazione ha messo fine alla vicenda pronunciandosi sui ricorsi degli imputati accogliendo quello di Roberto Fazzari proposto dagliti accogliendo quello di Roberto Fazzari proposto dagliavvocati Guido Contestabile e Girolamo Curti annullato parzialmente lasentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria chedovrà rifare il processo di secondo grado annullando anche la sentenza di condanna emessa nei confronti di Giuseppe Foti per intervenuta prescrizionedel reato.