Taurianova, scuola “N. Contestabile”, cerimonia consegna attestati Cambridge da parte dell’International House British School di Reggio Calabria

Giovedì 6 Marzo , presso l’Aula Magistri del plesso Monteleone dell’IC “Sofia Alessio – Contestabile – Monteleone – Pascoli”, ha avuto luogo la seconda cerimonia di consegna degli attestati Cambridge da parte dell’International House British School di Reggio Calabria (unico centro Cambridge Platinum in Calabria) . Protagonisti gli allievi della scuola secondaria di primo grado “N. Contestabile” che nel mese di Maggio , anno scolastico 2023/2024 , hanno sostenuto l’esame dimostrando di aver acquisito competenze nelle quattro diverse abilità della lingua inglese. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Concetta Muscolino, che ha elogiato gli alunni per il traguardo raggiunto , alla presenza della collaboratrice, prof.ssa Stefania Sorace, e della prof.ssa Roberta Martino, responsabile del progetto, la cerimonia è stata introdotta dalla dott.ssa Francesca Cotroneo, in qualità di Exam Officer , con una presentazione sulle opportunità di formazione e crescita personale fornite dall’ente Cambridge, attraverso una miriade di corsi pensati per studenti e docenti.

Con la consegna degli attestati a ciascun alunno, la Dirigente ha ringraziato anche le famiglie presenti per il prezioso supporto e ha comunicato che in primavera, grazie ai fondi del PNRR del DM65/2023 e dopo un percorso didattico organizzato dalla Scuola, gli alunni avranno accesso a una nuova sessione di esami per il conseguimento della certificazione Cambridge.