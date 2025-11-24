Taurianova, “Riconoscimento San Giuseppe Moscati” assegnato alla memoria del dott. Antonino Di Certo

di Pino Pardo

Nella suggestiva location della “Chiesa degli Artisti in Santa Lucia” di Taurianova – per l’occasione adornata con addobbi floreali ed illuminata a festa, dinanzi a folta presenza di fedeli devoti ed operatori sanitari, su iniziativa di Don Cesare Di Leo, parroco della Chiesa dei SS. AA. Pietro e Paolo, nonché della sempre operosa Prof.ssa Cettina Nicolosi, fonte inesauribile di energie – si è svolto l’evento,promosso da Don Vincenzo Feliciano, della Parrocchia di San Giuseppe con la partecipazione dell’Associazione “Medici Cattolici”, dedicato a San Giuseppe Moscati, medico Santo e misericordioso, che ha dedicato la sua vita al servizio degli ultimi e degli ammalati coniugando scienza e fede in modo così sublime da lasciare tracce indelebili di se e facendo della sua professione medica vera missione cristiana.

La statua del Santo – dalla Chiesa di San Giuseppe, portata in processione ed accompagnata con suggestiva fiaccolata da numerosi cittadini devoti – è giunta nella Chiesa di Santa Lucia dove, presieduta da Don Gaudioso Mercuri, è stata celebrata la Santa Messa, alla presenza delle autorità civili e militari, in un’atmosfera che ha consentito di respirare aria di solidarietà ed amore verso il prossimo.

Momento toccante, che ha suscitato forti emozioni, è stato al termine della Celebrazione Eucaristica quando viene assegnato alla memoria del Dott. Antonino Di Certo – il quale interpretò la sua professione di medico, secondo i canoni della semplicità, della disarmante disponibilità e cura generosa verso gli ammalati – il “Riconoscimento San Giuseppe Moscati 2025”, che viene consegnato nelle mani del figlio il quale ha voluto ricordare il proprio padre con il racconto di alcuni aneddoti veramente toccanti. Anche molti amici e colleghi presenti hanno voluto ricordare il Medico raccontando frammenti di vita vissuti insieme, destando commozione nei presenti. Temi come l’amore, la solidarietà, l’altruismo, l’aiuto verso il prossimo sono stati per il Dott. Di Certo – sull’esempio di San Giuseppe Moscati – la “missione” della professione medica esercitata con estrema umiltà e rivolta a lenire le altrui sofferenze, sempre alla luce della f