Taurianova, raccolta solidale: andrà alla scuola il materiale donato dal Comune e dal Rotaract    

È stato destinato all’Istituto Comprensivo di Taurianova il materiale scolastico ricavato della raccolta solidale che, su iniziativa del Rotaract, ha visto impegnato il Comune in una donazione dall’alto valore educativo e sociale.

Nel municipio di Taurianova il sindaco Roy Biasi e il presidente del club di Palmi, Giuseppe Luci, hanno assemblato in un unico pacco dono quaderni, penne, colori, zainetti e quant’altro raccolto durante una campagna di promozione della donazione, in cui tanto i giovani rotariani quanto l’Ente si sono impegnati dall’1 al 21 settembre. L’iniziativa del club services, coordinata per la parte comunale dall’assessore alla Pubblica Istruzione Angela Crea, è giunta alla seconda edizione ed ha visto impegnate famiglie, attività commerciali e Municipi di 7 centri della Piana di Gioia Tauro.

Secondo le intenzioni del Comune, della doppia consegna di stamattina – a cui hanno partecipato anche l’assessore Massimo Grimaldi e Fabian Ricciardi, segretario del Rotaract territoriale – dovranno beneficiare gli scolari dell’Istituto Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli, la cui dirigente Maria Concetta Muscolino riceverà nei prossimi giorni formale proposta.

«Fa sempre bene al cuore poter partecipare a iniziative solidali – affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco Biasi e l’assessore Crea – ma, in questo caso, essendo l’aiuto indirizzato a consentire ai più giovani una fruizione migliore delle ore scolastiche è importante sottolineare anche il valore sociale che l’iniziativa del Rotaract ci aiuta a creare. Vanno ringraziati i giovani del Club perché con il loro impegno promuovono presso i giovanissimi l’idea che la società nel suo complesso, fatta di persone ma anche di enti e associazioni di volontariato, si interessa al loro benessere e alla loro formazione contribuendo al miglioramento dell’offerta didattica».