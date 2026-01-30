Taurianova, ore 18,00 nei pressi della chiesa San Pietro e Paolo. Aggressione brutale ad un giovane. Adesso si trova in prognosi riservata all’ospedale di Polistena
Gen 30, 2026 - redazione
Sull’ accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Taurianova.
I FATTI
Il giovane si trovava intorno alle ore 18,00 nei pressi della chiesa di San Pietro e Paolo quando da una macchina sono scesi 3 persone ed hanno aggredito brutalmente il ragazzo di Taurianova. Dietro l’autovettura di questi aggressori, transitava un’auto di un uomo di Taurianova che riconoscendo la persona aggredita interveniva immediatamente, consentendo al giovane di Taurianova di arrivare ferito davanti la caserma dei carabinieri.