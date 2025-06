Taurianova, operazione “Spes contra spem”, assolto anche in Appello Domenico Avignone

Domenico Avignone coinvolto nell’operazione denominata “Spes Contra Spem” a Taurianova, dove oltre allo stesso furono arrestate altre 10 persone nel giugno del 2021, è stato assolto anche dalla Corte d’Appello, il pg aveva chiesto l’assoluzione per il 416Bis, mentre 7 anni di carcere per estorsione, ma corte presieduta da Fabio Laura ha deciso per l’assoluzione confermando la sentenza di primo grado.

Avignone è difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Mariarosa Crocitti.