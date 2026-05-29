Approdo Calabria

Taurianova, oggi si alza il sipario del Villaggio Sud Agrifest

Mag 29, 2026 - redazione

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Si alza oggi il sipario sul Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, che fino

al 31 maggio trasformerà Località Vatoni, a Taurianova, in uno dei principali punti

di incontro del mondo agricolo e cooperativo del Mezzogiorno.

La quinta edizione della manifestazione, promossa da O.P. Pianagri e Associazione

Culturale Risorse con il sostegno di Legacoop, Dipartimento Agricoltura della

Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria, prende il via con una giornata

dedicata al confronto tra cooperazione, formazione, innovazione e sviluppo del

territorio.

Fin dalle prime ore del mattino il Villaggio aprirà i propri spazi alla grande Fiera

Agricola, con esposizioni di mezzi e attrezzature, aree dedicate alle nuove

tecnologie, dimostrazioni pratiche e momenti di incontro tra aziende, operatori del

settore, cooperative, studenti e famiglie.

Alle ore 10 il taglio del nastro ufficiale del Villaggio Sud Agrifest alla presenza del

nuovo sindaco di Taurianova Domenico Romeo, insieme agli organizzatori, ai

rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e della cooperazione.

Tra gli appuntamenti istituzionali della giornata, alle ore 11 è in programma la

Direzione di Legacoop Calabria, momento di confronto dedicato ai temi della

cooperazione e dello sviluppo territoriale.

Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio ai giovani e all’innovazione con il Contest

dell’Università Mediterranea, durante il quale saranno presentati i progetti elaborati

dagli studenti e proclamato il progetto vincitore.

Poi spazio anche ai temi della legalità, dell’inclusione sociale e dell’innovazione

digitale applicata all’agricoltura. Alle 16 si terrà l’incontro “Coltivare Comunità –

Nasce la rete calabrese dell’agricoltura sociale sui beni confiscati”, coordinato dal

Sostituto Procuratore Silva Viceconte, con gli interventi di Salvatore Orlando,

presidente della cooperativa Terre Grecaniche, Cristina Ciccone, presidente della

cooperativa Demetra, Filippo Parrino, vicepresidente nazionale Legacoop, Giuseppina 

Laura Candito, gip del Tribunale di Reggio Calabria, e Simone Silvestri,

giudice e segretario nazionale di Magistratura Democratica.

Alle 17 seguirà il convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Palmi sul tema

“Diritto Agroalimentare e Innovazione Digitale: sfide e opportunità per l’agricoltura

meridionale”, introdotto dall’avvocato Marica Guerrisi, con i saluti istituzionali di

Angelo Rossi e Natina Pratticò e gli interventi dei docenti universitari Angela

Busacca e Salvatore Lopreiato insieme al dirigente Arcea Giacomo Giovinazzo. A

moderare sarà l’avvocato Vincenzo Barca.

Nell’area convegni, alle ore 18, uno degli appuntamenti centrali del programma

sarà il confronto “Comunità, lavoro, futuro: le trasformazioni sociali ed economiche

che attraversano il Sud”. Interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura

Gianluca Gallo, il presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti e il

presidente regionale Coldiretti Franco AcetoPrevisto anche il collegamento del

ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

A chiudere il pomeriggio sarà invece il Calabria Show Cooking curato dallo chef

Giuseppe Barresi del ristorante Radikena, in collaborazione con Arsac e Calabria

Straordinaria, in un appuntamento dedicato ai prodotti, ai sapori e alle eccellenze

del territorio.

La prima giornata del Villaggio Sud Agrifest sarà anche occasione per attraversare

i tanti spazi della manifestazione dedicati alla formazione, alla sostenibilità e al

dialogo tra mondi diversi: agricoltura, università, imprese, associazionismo e

territorio.

Accanto agli incontri istituzionali, resteranno aperte per tutta la giornata le aree

espositive, i laboratori, gli spazi dedicati alle attività per famiglie e bambini, le

degustazioni e l’area food.

In serata il Villaggio cambierà volto con il programma musicale che inaugurerà

ufficialmente l’edizione 2026. Ad aprire il calendario degli eventi live sarà il Teenage

Dream Party accompagnato dal dj set di Fabio Nirta, tra musica, spettacolo e street

food.

«Ogni anno il Villaggio Sud Agrifest mette nello stesso luogo chi produce, chi studia,

chi amministra, chi innova e chi vive quotidianamente il territorio. La crescita della

manifestazione dimostra che esiste un bisogno reale di confronto e di comunità. In

questi tre giorni Vatoni ospita un’importante fiera agricola, ma anche uno spazio

aperto in cui il Sud racconta le proprie energie migliori, le proprie competenze e la

volontà di costruire futuro partendo dal lavoro e dalla terra», dichiarano gli

organizzatori.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale

del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città

Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle

Associazioni di Taurianova.

Il programma completo sul sito ufficiale www.villaggiosud.it e i canali social del

Villaggio Sud Agrifest.

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