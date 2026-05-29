Taurianova, oggi si alza il sipario del Villaggio Sud Agrifest

Spirlì ad Approdo: lezione di umanità e equilibrio da chi ha guidato la Calabria nella tempesta Di CLEMENTE CORVO _Ero in redazione con Luigi Longo durante la tua diretta. E ne sono uscito orgoglioso_ Caro Nino, oggi sono stato veramente orgoglioso e onorato di essere stato in redazione per collaborare con il mio direttore Luigi […]