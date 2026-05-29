Taurianova, oggi si alza il sipario del Villaggio Sud Agrifest

Si alza oggi il sipario sul Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, che fino
al 31 maggio trasformerà Località Vatoni, a Taurianova, in uno dei principali punti
di incontro del mondo agricolo e cooperativo del Mezzogiorno.
La quinta edizione della manifestazione, promossa da O.P. Pianagri e Associazione
Culturale Risorse con il sostegno di Legacoop, Dipartimento Agricoltura della
Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria, prende il via con una giornata
dedicata al confronto tra cooperazione, formazione, innovazione e sviluppo del
territorio.
Fin dalle prime ore del mattino il Villaggio aprirà i propri spazi alla grande Fiera
Agricola, con esposizioni di mezzi e attrezzature, aree dedicate alle nuove
tecnologie, dimostrazioni pratiche e momenti di incontro tra aziende, operatori del
settore, cooperative, studenti e famiglie.
Alle ore 10 il taglio del nastro ufficiale del Villaggio Sud Agrifest alla presenza del
nuovo sindaco di Taurianova Domenico Romeo, insieme agli organizzatori, ai
rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e della cooperazione.
Tra gli appuntamenti istituzionali della giornata, alle ore 11 è in programma la
Direzione di Legacoop Calabria, momento di confronto dedicato ai temi della
cooperazione e dello sviluppo territoriale.
Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio ai giovani e all’innovazione con il Contest
dell’Università Mediterranea, durante il quale saranno presentati i progetti elaborati
dagli studenti e proclamato il progetto vincitore.
Poi spazio anche ai temi della legalità, dell’inclusione sociale e dell’innovazione
digitale applicata all’agricoltura. Alle 16 si terrà l’incontro “Coltivare Comunità –
Nasce la rete calabrese dell’agricoltura sociale sui beni confiscati”, coordinato dal
Sostituto Procuratore Silva Viceconte, con gli interventi di Salvatore Orlando,
presidente della cooperativa Terre Grecaniche, Cristina Ciccone, presidente della
cooperativa Demetra, Filippo Parrino, vicepresidente nazionale Legacoop, Giuseppina
Laura Candito, gip del Tribunale di Reggio Calabria, e Simone Silvestri,
giudice e segretario nazionale di Magistratura Democratica.
Alle 17 seguirà il convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Palmi sul tema
“Diritto Agroalimentare e Innovazione Digitale: sfide e opportunità per l’agricoltura
meridionale”, introdotto dall’avvocato Marica Guerrisi, con i saluti istituzionali di
Angelo Rossi e Natina Pratticò e gli interventi dei docenti universitari Angela
Busacca e Salvatore Lopreiato insieme al dirigente Arcea Giacomo Giovinazzo. A
moderare sarà l’avvocato Vincenzo Barca.
Nell’area convegni, alle ore 18, uno degli appuntamenti centrali del programma
sarà il confronto “Comunità, lavoro, futuro: le trasformazioni sociali ed economiche
che attraversano il Sud”. Interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura
Gianluca Gallo, il presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti e il
presidente regionale Coldiretti Franco Aceto. Previsto anche il collegamento del
ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
A chiudere il pomeriggio sarà invece il Calabria Show Cooking curato dallo chef
Giuseppe Barresi del ristorante Radikena, in collaborazione con Arsac e Calabria
Straordinaria, in un appuntamento dedicato ai prodotti, ai sapori e alle eccellenze
del territorio.
La prima giornata del Villaggio Sud Agrifest sarà anche occasione per attraversare
i tanti spazi della manifestazione dedicati alla formazione, alla sostenibilità e al
dialogo tra mondi diversi: agricoltura, università, imprese, associazionismo e
territorio.
Accanto agli incontri istituzionali, resteranno aperte per tutta la giornata le aree
espositive, i laboratori, gli spazi dedicati alle attività per famiglie e bambini, le
degustazioni e l’area food.
In serata il Villaggio cambierà volto con il programma musicale che inaugurerà
ufficialmente l’edizione 2026. Ad aprire il calendario degli eventi live sarà il Teenage
Dream Party accompagnato dal dj set di Fabio Nirta, tra musica, spettacolo e street
food.
«Ogni anno il Villaggio Sud Agrifest mette nello stesso luogo chi produce, chi studia,
chi amministra, chi innova e chi vive quotidianamente il territorio. La crescita della
manifestazione dimostra che esiste un bisogno reale di confronto e di comunità. In
questi tre giorni Vatoni ospita un’importante fiera agricola, ma anche uno spazio
aperto in cui il Sud racconta le proprie energie migliori, le proprie competenze e la
volontà di costruire futuro partendo dal lavoro e dalla terra», dichiarano gli
organizzatori.
La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale,
del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle
Associazioni di Taurianova.
Il programma completo sul sito ufficiale www.villaggiosud.it e i canali social del
Villaggio Sud Agrifest.