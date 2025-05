Taurianova, Maurizio Landini tra gli ospiti del “Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione”

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, in località Vatoni a Taurianova (RC), torna il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, giunto alla sua quarta edizione. Ideato e promosso dall’Organizzazione Produttori O.P. Pianagri e dall’Associazione Politico-Culturale Risorse, l’evento – che vanta il sostegno di Legacoop – si è affermato come appuntamento di rilievo nazionale, capace di coniugare cooperazione, innovazione e sostenibilità con una proposta culturale inclusiva, partecipata e trasversale.

Questo filone sarà declinato attraverso prospettive molteplici – dalle applicazioni nel mondo agricolo e cooperativo, alle implicazioni etiche e sociali, con dibattiti, workshop e contributi da parte di esperti italiani e internazionali. Il tutto in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative, cornice ideale per riflettere sul valore della collaborazione e della crescita condivisa. In particolare, l’edizione 2025 pone l’accento sull’Intelligenza Artificiale come leva strategica per l’innovazione cooperativa, rendendola uno dei temi cardine del programma.

Il Villaggio si trasformerà in una vera e propria piattaforma di confronto, scambio e costruzione collettiva, capace di accogliere espositori da tutta Italia, scuole, università, istituzioni, rappresentanze sindacali, professionisti, imprese e migliaia di visitatori. Oltre 30 gli appuntamenti in programma tra tavole rotonde, mostre, performance, laboratori, concerti, degustazioni e incontri, con più di 250 ospiti attesi.

«Con questa quarta edizione vogliamo rafforzare il ruolo del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione come spazio generativo di idee, relazioni e opportunità. In un momento storico in cui le sfide globali richiedono risposte concrete e condivise, crediamo che la cooperazione rappresenti uno strumento potente di innovazione sociale ed economica. L’intelligenza artificiale, tema centrale di quest’anno, sarà affrontata non come semplice tecnologia, ma come occasione per ripensare processi produttivi, modelli organizzativi e nuovi orizzonti etici. Il Villaggio è anche questo: un luogo dove il sapere incontra il fare, e dove le comunità costruiscono insieme il proprio futuro», spiegano gli organizzatori.

L’area fiera ospiterà la più grande esposizione agricola della Calabria, con spazi ampliati per presentare le ultime innovazioni tecnologiche, macchinari e prodotti destinati al settore primario.

Arte, musica e natura si incontrano anche nella proposta artistica: venerdì 30 si esibirà il cantautore calabrese Eman, sabato 31 sarà la volta di Karaoke Indie, mentre domenica 1° giugno si chiuderà con l’attesissimo live degli Eiffel 65, alla loro prima tappa estiva (unico evento a pagamento del festival). Le prime due serate si concluderanno con il dj set di Fabio Nirta, mentre la terza serata chiuderà con una festa a sorpresa!

Grande attenzione sarà riservata al gusto e all’identità del territorio, con un’area food & drink che proporrà eccellenze enogastronomiche, street food e incontri con i produttori locali.

Tra i protagonisti dell’area dibattiti figurano personalità di rilievo come Maurizio Landini (Segretario Generale CGIL), Gianluca Gallo (Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria), Giovanni Calabrese (Assessore al Turismo della Regione Calabria), Simone Gamberini (Presidente Legacoop), Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana), Giusy Princi (Europarlamentare Forza Italia), Francesco Cannizzaro (Deputato – Forza Italia), Nicola Irto (Senatore PD), Gianpiero Calzolari (Presidente gruppo Granarolo), Mimmo Lucano (Sindaco di Riace), Massimo Razzi (Direttore Quotidiano del Sud) e molti altri esponenti del mondo politico, istituzionale, sindacale, universitario e cooperativo, insieme a imprese e realtà cooperative d’eccellenza come Capua 1880 e Nativa.

Il Villaggio sarà uno spazio dinamico e inclusivo: dai laboratori didattici per bambini agli incontri tra giovani e imprese, grazie anche alla collaborazione con le scuole del territorio, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Camera di Commercio, oltre alla partecipazione di cinque ordini professionali (architetti e paesaggisti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, avvocati).

Il Mercato della Cooperazione si presenterà in una veste ampliata: uno spazio vivo e dinamico dove le imprese cooperative potranno raccontare i loro progetti, promuovere i loro prodotti e condividere esperienze di successo.

Tra i momenti più attesi, anche quest’anno si terrà la Gara di abilità per trattoristi, dedicata alla memoria di Francesco Galluccio, giovane scomparso prematuramente, esempio autentico di impegno e dedizione al lavoro nei campi.

Novità di questa edizione, inserita nel contesto del Giubileo della Speranza che stiamo vivendo, sarà la benedizione dei trattoristi e di tutti i lavoratori della terra: un gesto semplice ma carico di significato, pensato per onorare il lavoro quotidiano di ogni uomo e donna che vive e custodisce la terra. La benedizione sarà impartita dal Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti.

Il Villaggio sarà anche tappa della rassegna letteraria Taurianova Legge, con la presentazione del libro Inferi di Antonino De Masi e Pietro Comito, che garantisce una riflessione profonda su giustizia, impegno civile e responsabilità collettiva, attraverso una testimonianza autentica del valore della legalità nel contesto calabrese.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delleAssociazioni di Taurianova, oltre che del sostegno finanziario della Coopfond fondo mutualistico di Legacoop.

Per aggiornamenti sul programma e per partecipare, visita il sito ufficiale www.villaggiosud.it o segui i canali social del Villaggio Sud Agrifest.