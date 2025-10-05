Taurianova, l’associazione nazionale dei carabinieri esempio positivo per la comunità

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Taurianova: un anno di impegno e servizio per la comunità

Taurianova – L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Taurianova, ha dato un contributo significativo nel corso di quest’anno, partecipando attivamente a numerosi eventi religiosi, civili e istituzionali che si sono susseguiti sul territorio.

Sotto la guida del presidente Saverio De Gaetano, soci e i volontari dell’associazione si sono distinti per la loro costante presenza e dedizione, offrendo supporto organizzativo e operativo durante manifestazioni pubbliche, celebrazioni religiose e iniziative promosse dalle forze dell’ordine.

La sezione di Taurianova si conferma così una realtà viva e attenta ai bisogni della collettività, non limitandosi al solo territorio cittadino, ma estendendo il proprio impegno anche ai comuni limitrofi.

Il presidente, insieme ai suoi collaboratori, ha voluto sottolineare come l’obiettivo principale dell’associazione resti quello di mantenere vivo lo spirito dell’Arma e di promuovere i valori di solidarietà, legalità e servizio alla cittadinanza, che da sempre contraddistinguono i Carabinieri.