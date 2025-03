Taurianova, la replica di Scarfò al gruppo dissidente “Autonomia della Politica, “manifesto pieno di falsità e inesattezze”

Non sono solito rispondere a provocazioni di così tale inconsistenza politica e personale, ma per la trasparenza e l’onestà che ha sempre contraddistinto il mio operato politico e professionale, mi corre l’obbligo di far emergere la verità su una questione che, peraltro, nulla ha a che fare con le problematiche inerenti la nostra città. Tutto è cominciato da un’interpellanza presentata dal gruppo “Autonomia della politica”, alla quale, tra l’altro, è stata data una risposta scritta da parte dell’ufficio preposto che fa capo all’assessore al ramo Maria Fedele. Sottolineo che, riguardo la discussione in Consiglio comunale della suddetta interpellanza, al sottoscritto non è arrivata nessuna comunicazione; basta controllare nella casella di posta elettronica del Presidente del Consiglio, per verificare la veridicità di quanto affermo.

Di questa mancata comunicazione, onde evitare disguidi con la minoranza, avevo avvisato uno dei consiglieri del gruppo “Autonomia della politica”, nello specifico Francesco Bellantonio, facendogli presente non solo di non aver ricevuto nulla ma mostrandogli addirittura la mia casella di posta elettronica istituzionale. Lo stesso però, nonostante tutto, dimostrandosi sordo e cieco rispetto alle mie parole suffragate da prove, con il solo intento di screditare il Presidente del Consiglio comunale, non ha esitato ad affiggere per le vie cittadine, insieme ai suoi sodali, un manifesto pieno di falsità e inesattezze, con il solo scopo di farmi passare come colui che, non tenendo conto degli obblighi che ha un Presidente del Consiglio comunale, blocca le azioni democratiche.

Mai è stato così. Ho sempre dato spazio e offerto la mia disponibilità a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, prestando la mia persona a qualsiasi iniziativa che potesse giovare alla nostra città. Ribadisco che sarò sempre a disposizione di tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per improntare un dialogo serio e costruttivo che realmente giovi al nostro paese, senza cadere in sterili polemiche fini a sé stesse, ma affrontando questioni che possono essere risolte con la serena tranquillità democratica che ha sempre contraddistinto la mia persona. Trovo inutile e lesivo per l’immagine della nostra città, continuare a mistificare la realtà solo perché tra i membri del Consiglio comunale vi sono conflitti personali o vecchi rancori, per fatti che nulla hanno a che vedere con i nostri cittadini.

La speranza è che, in questi ultimi scampoli di amministrazione, si trovi la quadra necessaria affinché l’intero Consiglio comunale possa lavorare in sinergia, impegnando le proprie energie non certo per discutere di cose banali, ma per far sì che vengano completati i molteplici progetti finanziati, alcuni dei quali già partiti e altri pronti all’avvio, grazie ai quali si potrà dare lustro e orgoglio alla nostra cittadina, mettendo finalmente da parte le “guerre” intestine che non giovano ad alcuno.

IL Presidente del Consiglio Comunale

Raffaele Scarfò