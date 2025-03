Taurianova, la controreplica dei “dissidenti” a Scarfò, “Ecco le prove delle sue farneticazioni e dimostra ancor di più la sua inadeguatezza al ruolo”

Avendo letto le farneticazioni del Presidente del Consiglio, articolo pubblicato sulla testata online di Approdo Calabria, e lungi da noi da volerlo screditare, lo fa già in piena autonomia, in allegato trasmettiamo le ricevute di invio e di registrazione al Protocollo del Comune di Taurianova, con cui chiedevamo che l’interpellanza per come previsto dal Regolamento Comunale, fosse inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale per la discussione orale. Lo stesso Presidente dichiara che è stata data risposta scritta. Allora dimostri se la risposta sia stata data dall’interpellato nei termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale di cui lui, per norma, dovrebbe essere garante. Inoltre chiediamo quali sono gli argomenti politici di interesse per la comunità. Siamo disposti a partecipare ad un corso formativo tenuto da lui stesso. Ribadiamo che permane in toto la violazione dell’art. 42, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, perpetrata dal Presidente che nonostante il becero e infruttuoso tentativo, con l’articolo odierno, dimostra ancor di più la sua inadeguatezza.

In allegato le ricevute pec: